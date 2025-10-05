¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î»³Æâ·ò»Ê¡Ê44¡ËßÀ²ÈÎ´°ì¡Ê41¡Ë¤¬5Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥²¥ó¥Ð¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°10»þ25Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥í¥±Ãæ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¿ÍÊª¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£¥í¥±Ãæ¡¢°ÊÁ°¥í¥±¤ò¤·¤¿¡Ö¾¼ÏÂ²ÎÍØ¼ò¾ì¡×¤Î¶á¤¯¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¶¤ï¤Ä¤­¡Ö°ËÂå¤µ¤ó¡×¤ÎÀ¼¡£¡Ö¾¼ÏÂ²ÎÍØ¼ò¾ì¡×¤ÎÅ¹¤ÎÁ°¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¾¾ËÜ°ËÂå¡Ê60¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¡¢°ËÂå¤Á¤ã¤ó¡£¤É¤¦¤·¤¿¡©