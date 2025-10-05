´Ú¹ñ¤ÎÅÔ»Ô¡¢Âçî¹¡Ê¥Æ¥°¡Ë¤«¤é28Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Á¥ãー¥¿ーÊØ¤¬¤­¤ç¤¦¡¢ÉÙ»³¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ì¹Ô¤Ï¡¢Î©»³¹õÉô¤Î¹ÈÍÕ¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸©¤Î¸òÄÌÀ¯ºö¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂçî¹¤ÈÉÙ»³¤ò·ë¤Ö¥Á¥ãー¥¿ーÊØ¤Î±¿¹Ò¤Ï¡¢1997Ç¯°ÊÍè¡¢28Ç¯¤Ö¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ä¥¢ー¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÅº¾è°÷¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢189¿Í¾è¤ê¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ï¤Û¤ÜËþÀÊ¤Ç¡¢Î©»³¹õÉô¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤òµá¤á¤Æ¥Ä¥¢ー¤Ë»²²Ã¤·¤¿