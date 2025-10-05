¶ÌÂ¼Ä®Ìò¾ì Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦¶ÌÂ¼Ä®µÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤Ï£µÆüÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ Äê¿ô£±£³¤Î¶ÌÂ¼Ä®µÄÁª¤Ë¤Ï¸½¿¦£±£°¿Í¡¢¿·¿Í£·¿Í¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ£±£·¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅêÉ¼¤Ï£µÆü¸áÁ°£·»þ¤«¤éÄ®Æâ£±£²¥«½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸á¸å£¸»þ¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£³«É¼ºî¶È¤Ï¸á¸å£¸»þ£´£µÊ¬¤«¤éÄ®Ìò¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ ·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï³«É¼¤Î·ë²Ì¤ò£¶Æü¸á¸å£²»þ¤«¤é¤Î¡Ö¤°¤ó¥Æ¥ì¥Ë¥åー¥¹¡×¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£