◆福岡六大学野球秋季リーグ戦第5週九産大4―2福工大（5日、福工大野球場）九産大が福工大に2点差で競り勝ち、逆転優勝に望みをつないだ。敗れれば九共大の優勝が決まる大事な一戦で、エース水粼康平（4年・沖学園）が先発。走者を背負いながら、9回途中2失点と安定した投球でチームを勝利に導いた。9回は1点を失い、なお1死一、二塁で2番手の大嶋柊（4年・西日本短大付）と交代。「自分のリーグ戦最後の先発だと思