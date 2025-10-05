¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î¼Â·»¤¬¼ÒÄ¹¤Ä¤È¤á¤ë»öÌ³½ê¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸2021Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤µ¤ó(µýÇ¯35)¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡¢À¸Á°½êÂ°¤·¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¤è¤ê2Æü¥³¥á¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤Î39ºÐ¤ò½Ë¤¦¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤­¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î½ñ¤­½Ð¤·¤Ç¡¢10·î1Æü¤Î¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËºÝ¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡¢Êì¤Ç¤¢¤ë¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î¼Â·»¤¬¼ÒÄ¹¤ò¤Ä¤È¤á¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤è¤ê´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Åê¹Æ