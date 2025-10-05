¤¤¤Ä¤âÀ¾¥¹¥ÝWEB OTTO!¤Ç¥Û¡¼¥¯¥¹¾ðÊó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤­¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë»Ï¤Þ¤ê¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿LINEÅê¹Æ´ë²è¤Ï¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ç½ª¤¨¤¿2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡ª3¡¢4·î¡¢5·î¡¢6·î¡¢7·î¡¢8·î¤ËÂ³¤¤¤Æ9¡¢10·î¤âÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¤Ö¥Û¡¼¥¯¥¹·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥·¡¼¥ó¡×¤òËè·î¡¢LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÊç½¸¤·¡¢À¾¥¹¥Ý¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹¼èºàÈÉ¤¬¶¯¤¯¶¦´¶¤·¤¿Åê¹Æ¤ò¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£LINE¤ÎÅÐÏ¿¡¦²óÅú¤Ï¤³