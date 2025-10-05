¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¾åÅÄ¹ä»Ë»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡Ù¤Ç9·î22Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë½Ð±é¡£¥×¥íÆþ¤êÄ¾¸å¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤ò¸«¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿Áª¼ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¾åÅÄ¹ä»Ë»á=BS10Äó¶¡¡û¥×¥íÆþ¤êÄ¾¸å¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ç¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿Áª¼ê¾å½ÅÁï¤¬¡ÖÂ¼¾å¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆþ¤Ã¤Æ¤­¤¿¤È¤­¤«¤é¡Ø¤¢¤Ã¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤«?¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¾åÅÄ»á¤Ï¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤­¤¿¤È¤­¤«¤é¡¢Á´Á³°ã¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Îý½¬¤ò¸«¤¿¤È