ÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤Î¡ÈÃç´Ö³ä¤ì¡É¤ÇÎÞ¤äº¤ÏÇ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ð¤«¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èþ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢¡È¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿ºÇ¿·¤Î»Ñ¡É¤òÅê¹Æ¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÇÍÅ±ð¤Ê²£´éÈþ¿Í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®¶¸¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡È²£´é¡É¼«»£¤êWWE¤Î¿Íµ¤½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤¬¿·¤¿¤ËX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤­¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÀÄ»ç¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤¬ÍÉ¤ì¤ë²£´é¤Ë¡¢¹õ¤Î¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬±Ç¤¨