¡ÚJ2Âè32Àá¡Û(¥Ë¥ó¥¹¥¿)°¦É² 1-3(Á°È¾1-0)¿å¸Í<ÆÀÅÀ¼Ô>[°¦]¿¼ß·Í¤ÂÀ(11Ê¬)[¿å]Âçºê¹Ò»í(50Ê¬)¡¢Â¿ÅÄ·½Í¤(59Ê¬)¡¢Â¼ÅÄ¹Ò°ì(85Ê¬)<·Ù¹ð>[°¦]¿¹»³¸øÌï(58Ê¬)[¿å]»³ºê´õ°ì(36Ê¬)¼ç¿³:ÀèÎ©·½¸ã¨¦¿å¸Í¤¬2Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¥­¡¼¥×! FWÂ¿ÅÄ·½Í¤¤Î¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¤Ê¤É·×3ÆÀÅÀ¤Ç°¦É²¤ËµÕÅ¾¾¡Íø