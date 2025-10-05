¾ÂÄÅ¹Á¤ÇÍ·Í÷Á¥¤¬´ßÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢À¶¿å³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ï¡¢¤±¤¬¿Í¤¬15¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Í·Í÷Á¥¤Ë¤ÏÅö»þ¡¢¾èµÒ38¿Í¤È¾è°÷2¿Í¤¬¤¤¤¿¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤±¤¬¿Í¤Î¤¦¤Á14¿Í¤Ï¾èµÒ¤È¤¤¤¦¡£