¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë ²Ö¤Î¹ØÆþ¤ä¥Õ¥é¥ïー¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤Ê¤É¤¬¤Ç¤­¤ë²Ö¤Îº×Åµ¤¬¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎÌ¾¾ë¸ø±à¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¤¢¤¤¤Á²Ö¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Ï²Ö¤Î»º½Ð³Û¤¬62Ç¯Ï¢Â³ÆüËÜ°ì¤Î°¦ÃÎ¸©¤ÎÀ¸»º¼Ô¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥Þ¥ë¥·¥§¤Ç¤Ï½©¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥³¥¹¥â¥¹¤äÂ¿Æù¿¢Êª¤Ê¤É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¼«Âð¤Ç¾þ¤ì¤ë¥Õ¥é¥ïー¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢Ì¾¾ë¸ø±à¤Ë¤¢¤ë¡Ö