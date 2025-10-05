10·î4Æü¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡ØA¤§! group¡Ù¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¡£¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿µó¶ç¤Î¶ò¹Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Ç¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤é¡¢¼ò¤ËÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡È¤¢¤ë¼å¤µ¡É¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤È¿¹Àî°ª¤Î¡È»ØÎØ¡É¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥Èº²¤¬È´¤±¤¿¤è¤¦¤Ë¿ÈÂÎ¤ò¡Ä¡Ä·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬»ö¾ð¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö9·î27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ª¥É