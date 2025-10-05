²¬»³¸©¤ÎÃæ±û¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëµÈÈ÷¹â¸¶¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ï¤Ã¤·¤ç¤¤ÏÂ¤ó¤µ¤«µÈÈ÷¹â¸¶¥Õ¥§¥¹¥¿¡¦RSK¥é¥¸¥ª¤Þ¤Ä¤ê¤À¤è¡ªÁ´°÷½¸¹ç¡ª¡×¤¬µÈÈ÷Ãæ±ûÄ®¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛµÈÈ÷¹â¸¶¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¹±Îã¡ÖRSK¥é¥¸¥ª¤Þ¤Ä¤ê¡×RSK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¦¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤âÂç½¸¹ç¡Ú²¬»³¡Û ¤±¤µ(5Æü)¡¢ÀÄ¶õ¤¬Ìá¤Ã¤¿µÈÈ÷¹â¸¶ÅÔ»Ô¤Î¤µ¤ó¤µ¤ó¹­¾ì¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡¢RSK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤é¤âÂç½¸¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê