½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¥»¥­¡¦¥æ¥¦¥Æ¥£¥óÁª¼ê¡Ê27¡Ë¤¬2025Ç¯10·î1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÊµÙ¤ß¤ÎÆü¡×¥»¥­Áª¼ê¤Ï¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÊµÙ¤ß¤ÎÆü¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ÎÄ¹Âµ¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ÎÄ¹Âµ¥·¥ã¥Ä¤È¹õ¤¤¥Ü¥È¥à¥¹¤òÃåÍÑ¡£¥¹¥Þ¥Û¤òÊÒ¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ