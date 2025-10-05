Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬²Ê³Øµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¤Î³«²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤ç¤¦¡¢µþÅÔ»Ô¤Ç¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Ê¤É¤¬²Ê³Øµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¤Î³«²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÊÅ²¼¤¬±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖLet me express my heartfelt wish that global leaders will continue their efforts to bring their wisdom together an