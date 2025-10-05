¤­¤ç¤¦¸á¸å3»þÈ¾¤´¤í¡¢ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤Î¾ÂÄÅ¹Á¤ÇÍ·Í÷Á¥¤¬´ßÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤ä³¤ÊÝ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤ÇÁ¥Æâ¤Î³¬ÃÊ¤«¤éÍî¤Á¤¿ÃË½÷15¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤ÏÆâ±ºÏÑ¤òÍ·Í÷¤¹¤ëµÒÁ¥¤È¤ß¤é¤ì¡¢»ö¸ÎÅö»þ¡¢Á¥¤Ë¤ÏµÒ¤Ê¤É¤ª¤è¤½40¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£