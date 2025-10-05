¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û 10·î6Æü21»þ¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤Ë¡¢±óÆ£·û°ì¤È¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Âç¶¶ÏÂÌé¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Î¶¦±é¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢Å°ÄìÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ ¢£Âç¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¤±óÆ£¡¢¤«¤¿¤ä¿Æ¤Ë¼Ö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÂç¶¶ ¾®³Ø¹»»þÂå¡¢¤ªº×¤ê¤ÎÌëÅ¹¤Î¤â¤ÎÁ´¤ÆÍß¤·¤¤¤¬¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ³ð¤ï¤º¡¢ËßÍÙ¤ê¤Î²»¿§¤òÄ°¤­¤Ê¤¬¤é¤¸¤Ã¤È²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÊªÍß¤¬¤Ê