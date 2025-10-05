10·î5Æü¡¢TOYOTA ARENA TOKYO¤Ç¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B¡¥LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B1Âè1ÀáÂè2Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤ÈÂÐÀï¡£³«ËëÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ±§ÅÔµÜ¤¬66－64¤Ç¾¡Íø¤·¡¢³«ËëÀá¤òÏ¢¾¡¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£ AÅìµþ¤Î¥¹¥¿ー¥È5¤Ï¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥µ¥¤¥º¡¢¥Þー¥«¥¹¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿ー¡¢Ê¡ß·¹¸Ê¿¡¢¥¢¥¤¥é¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¾®¼òÉôÂÙÚö¡£ÂÐ¤¹¤ë±§ÅÔµÜ¤ÏÈæ¹¾Åç¿µ¡¢¹âÅç¿Â»Ê¡¢D.J¡¦¥Ë¥åー¥Ó