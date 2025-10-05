YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇAI´ØÏ¢¥Ë¥åー¥¹¤ò²òÀâ¤¹¤ë¥ß¥é¥¤¤¬¡¢¡Ö¡Ú½µ´©AI¥Äー¥ë&¥Ë¥åー¥¹¥Ù¥¹¥È20¡ÛOpenAI¤ÎºÇ¿·Æ°²èÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¡ØSora 2¡Ù/¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°À­Ç½¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¡ØClaude Sonnet 4.5¡Ù¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£º£²ó¤Ï¡¢OpenAI¤¬È¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÆ°²èÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¡Ö¥½¥é2¡×¤ä¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤³¤³1½µ´Ö¤Ç¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿AI¥Äー¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¶È³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ ËÁ