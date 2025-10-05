¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£Áê¼ê¤Ï¥«¥ó¡¦¥É¥ó¥¦¥©¥ó¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥í¥Þ¥ó¥¹¡£¤³¤Î°ìÊ¸¤À¤±¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÂç½°¤Î¶»¤Ï¹âÌÄ¤ë¤À¤í¤¦¡£¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿Disney+¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡ØËÌ¶ËÀ±¡ÙÀ©ºîÈ¯É½²ñ¤Î¸½¾ì¤Ï¡¢Èà½÷¤Îµ¢´Ô¤òÂÔ¤ÁË¾¤à»ëÀþ¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤Ç»ëÀþ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤â¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÁ°¤ËÉÕ¤¯½¤¾þ¸ì¤Ï¤¿¤À°ì¤Ä¡£