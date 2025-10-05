¡þB¥ê¡¼¥°2025¡½26¥·¡¼¥º¥óB1Âè1ÀáGAME2Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ85¡½69»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¤ª¤ª¤­¤Ë¥¢¥ê¡¼¥ÊÉñ½§¡ËÂçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¤¬²ñ¿´¤Î»î¹ç±¿¤Ó¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£Á°Æü¤Î³«ËëÀï¤ÏÁ°È¾¤ÇÀÜÀï¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é²ù¤·¤¤ÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇÔ°ø¤À¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤ÆÎ×¤ó¤À¤³¤È¤¬ºòµ¨¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»°±ó·âÇË¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ïµ¤Ç÷¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÎëÌÚÃ£Ìé¼ç¾­¡Ê