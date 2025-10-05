É®¼Ô¤ÎÂ©»Ò¤¬3ºÐ¤Î¤È¤­¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£¤Ö¤é²¼¤¬¤ë¤ÎÂç¹¥¤­¡ª ¤À¤Ã¤¿Â©»Ò¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¶Ã¤­¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡ª¡© ¤Ö¤é¤µ¤¬¤êÌ¾¿Í¤À¤Ã¤¿Â©»Ò ¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤Ïº£¤âÅ´ËÀÂç¹¥¤­¡£Âç¼ÖÎØ¤âÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¡© ¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦É®¼Ô¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯7·î¡Û ¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê