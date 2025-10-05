タレントの岸田健作(46)が5日、自身のインスタグラムを更新し、2013年に交通事故により37歳で亡くなったタレントの桜塚やっくんさんを偲んだ。 【写真】衝撃の事故死から12年笑顔がまぶしい 岸田は「今日は10月になって1発目のライブフリー野外LIVE2ステージ！‥と同時に友人の12回目の命日」とつづった。桜塚さんは9月24日が誕生日で「先月は彼のバースデーだったんだけど誕生日から10日後だった