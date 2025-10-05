µð¿Í¤Ï£µÆü¡¢µÜºê¤Ç£¶Æü¤«¤é£²£·Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¤ß¤ä¤¶¤­¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤Î»²²ÃÁª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Åê¼ê¤Ç¤Ï¡¢£Ä£å£Î£Á¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÀèÈ¯Í½Äê¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤ä²£Àî³®Åê¼ê¡¢Ìî¼ê¤Ç¤Ï´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤ä¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¡¢ÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¡¢¥¨¥ê¥¨¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏµÞ¤­¤çÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡ÚÅê¼ê¡Û¡Ê