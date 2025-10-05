¥×¥íÌîµå¡¦ÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Ï5Æü¡¢¡Ö¤ß¤ä¤¶¤­¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤Î»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åê¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨1·³ºÇ½ªÀï¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿3Ç¯ÌÜ¤ÎÁñ»Ê¹¯À¿Åê¼ê¤é11¿Í¡£Êá¼ê¤Ç¤Ïº£µ¨10Ç¯ÌÜ¤Ç½é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿ËÙÆâ¸¬¸àÁª¼ê¤é4¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£ÆâÌî¼ê¤Ç¤Ïº£µ¨1·³½Ð¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»³ÅÄÍÚÉöÁª¼ê¡¢³°Ìî¼ê¤Ç¤Ïºòµ¨Á´143»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¾®¶¿ÍµºÈÁª¼ê¤Ê¤É¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï10·î6Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê27Æü¤Þ¤Ç