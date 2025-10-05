MLB¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢Î¾ÃÏ¶è¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥É¤Ç¤¢¤ëÅìÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬Æ±ÃÏ¶è2°Ì¤Î¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤ò°µÅÝ¡£½é²ó¤Ë¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥²¥ì¥íJr.Áª¼ê¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥«¡¼¥¯Áª¼ê¤Î2ËÜ¥¢¡¼¥Á¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢14°ÂÂÇ10ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢10-1¤ÇÀè¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤ÏÂÇÀþ¤â²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Î1ÅÀ¤Î¤ß¤È¡¢ÅêÂÇ¤Ë¤Õ¤ë¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÃæÃÏ¶è2°Ì¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï