5Æü¡¢2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè33Àá¤ÎºÇ¸å¤Î1»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤â²Â¶­¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¼ó°Ì¤òÁö¤ë¼¯Åç¤Ï¸½ºß4Ï¢¾¡Ãæ¤È¹¥Ä´¤ò¥­¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿º£Àá¿À¸Í¤¬ÇÔÀï¤·¡¢µþÅÔ¤¬°ú¤­Ê¬¤±¤¿¤¿¤á¡¢¼¯Åç¤Ï¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð2°Ì°Ê²¼¤È¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò¤µ¤é¤Ë¹­¤²¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£°ìÊý¤Î¥¬¥ó¥Ð¤Ï9°Ì¤ÈÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢8·î¸åÈ¾¤«¤éÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¥ê¡¼¥°Àï5Ï¢¾¡Ãæ¡£¤Þ¤¿¸ø¼°ÀïÁ´ÂÎ