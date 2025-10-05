¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥í¥Ã¥Æ£²¡½5¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯10·î5ÆüZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¥í¥Ã¥Æ¤ÎºÇ½ªÀï¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂàÇ¤¤¹¤ëµÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¡Ê60¡Ë¤¬ÀËÊÌ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¤­¡¢ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÂç¤­¤ÊÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£µÈ°æ´ÆÆÄ¤Î¤¢¤¤¤µ¤ÄÁ´Ê¸¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡£ºÇ½ªÀï¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ