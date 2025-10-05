¤­¤ç¤¦¸áÁ°¡¢ÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¤Ç30ÂåÃËÀ­1¿Í¤¬ÅÚº½Êø¤ì¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¡¢È¯À¸¤«¤é8»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤¿º£¤âÃËÀ­¤ÎÈ¯¸«¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤­¤ç¤¦¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢ÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¤Ç¡Ö»³¤ÇÅÚº½Êø¤ì¤¬µ¯¤­¡¢1¿Í¤¬´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©³°¤«¤éË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿30ÂåÃËÀ­¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤¿20ÂåÃËÀ­¤âº¸Â­¤ò¹üÀÞ¤¹¤ëÂç¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¡ÖÅÚº½¡¦ÌÚ¤Îº¬¤Ã¤³¤¬¤¢¤ê¡¢Å±µî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤ª¤è¤½¤Î¸«Åö