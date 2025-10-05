10·î5Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2R¡¦2ºÐÌ¤¾¡Íø¡Ê¼Ç1800m¡Ë¤Ï¡¢¸Íºê·½ÂÀµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥é¥Õ¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¥º¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦¾®³ÞÎÑ¹°¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£2.1/2ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥»¥­¥Æ¥¤¥ê¥Î¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦ÅÄÃæ¹ä¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥Ê¥Ï¥È¥Ê¥Ê¥ì¥ª¥ó¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦ÌðÅèÂç¼ù¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:46.0¡ÊÎÉ¡Ë¡£2ÈÖ¿Íµ¤¤Ç»°±º¹ÄÀ®µ³¾è¡¢¥à¡¼¥ó¥°¥ì¥¤¥ë¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦¿¹°ìÀ¿¡Ë¤Ï¡¢7ÃåÇÔÂà¡£¡ÚµþÅÔ8R¡Û±ÊÅç¤Þ¤Ê¤ßµ³¾è ·ÚÎÌ¥¿¥Þ¥â¥Æ¥£¡¼¥«¥Ã¥×¤¬²÷¾¡¥¢¥ë¥¢¥¤