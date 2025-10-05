¥Õ¥¡¥ó¥È¥àV¤Î²þÎÉÈÇ´°À®¤ËºÇÄ¹20¤«·î1960Ç¯ÂåËö¤Î¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Ï¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥·¥ã¥·¡¼¤Î¼¡´ü¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¡¦¥ê¥à¥¸¥ó¤ò·×²è¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥È¥àV¤Î²þÎÉÈÇ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£¥·¥ë¥Ð¡¼¥·¥ã¥É¥¦É÷¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Ë¡¢Á°¸å¤ÇÆÈÎ©¤·¤¿¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¡¢¿·ÁõÈ÷¤âÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡£¡Ú²èÁü¡Û¥¶¡¦¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¥Ë¥å¡¼¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤ÈÎòÂå¥Õ¥¡¥ó¥È¥àºÇ¿·¥´¡¼¥¹¥È¤È¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤âÁ´137Ëç6230cc¤ÎV8¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥·¥ê¥ó¥À¡¼¥Ø