¡þÎý½¬»î¹çÀ¶¿å1¡¼2ÁêÌÏ¸¶¡Ê2025Ç¯10·î5Æü»°ÊÝ¥°¥é¥¦¥ó¥É¡ËJ1À¶¿å¤Ï5Æü¡¢ÀÅ²¬¡¦»°ÊÝ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇJ3ÁêÌÏ¸¶¤ÈÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢1¡½2¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£Á°È¾24Ê¬¤ËFWËÌÀî¹ÒÌé¡Ê29¡Ë¤ÎPK¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢Æ±33Ê¬¡¢Æ±43Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤·¤ÆµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸Î¾ã¼Ô¤¬¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ï¹¥ºàÎÁ¤Î°ì¤Ä¤À¡£¸åÈ¾32Ê¬¡¢¶ÚÆù·Ï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¹âÂ´2Ç¯ÌÜFW·´»ÊÍþÍè¡Ê20¡Ë¤¬Ìó4¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂÐ³°»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£Ã»¤¤»þ´Ö