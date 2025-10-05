ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î²øÎÏ½õ¤Ã¿Í¡¢¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹³°Ìî¼ê¡Ê30¡Ë¤¬32ËÜÎÝÂÇ¡¢90ÂÇÅÀ¤ÇÆ²¡¹¤Î2´§²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Á´ÆüÄø½ªÎ»¸å¡¢µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆËÜÎÝÂÇ30ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï21Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤Ç¡¢²ÈÂ²¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë´ü´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Ë¤·¤Ã