¡ÖÌ¯µÁÎ¶°úÂà¿¶Ê¬½±Ì¾ÈäÏªÂçÁêËÐ¡×¡Ê£µÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¸µËëÆâ¹ÄÉ÷¤ÎÄ¾¹¾½Ó»Ê»á¡Ê£³£¹¡Ë¤¬ÃÇÈ±¼°¤Ç¥Ï¥µ¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£¿¶Ê¬¿ÆÊý¤ÈÆ±³ØÇ¯¤Ç¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¹â¹»¡¢Âç³Ø»þÂå¤«¤é¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÂçÁêËÐ¤Ç¤ÏËë²¼¤Ç£±ÅÙÂÐÀï¤·¤ÆÇÔ¤ì¤¿¡£¼«¿È¤Ï£²£°£±£±Ç¯½©¾ì½ê¤Ç¿·½½Î¾¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø½Ð¿È¤Î´Ø¼èÃÂÀ¸¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡££±£²Ç¯²Æ¾ì½ê¤Ç¿·ÆþËë¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢°Ê¹ß¤Ï¥±