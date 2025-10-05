¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÁÐ»ÒÃË»Ò¤Î½Ð»º¤ò²þ¤á¤ÆÊó¹ð¡£½Ð»ºÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ä¿´¶­¤ò¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÁÐ»Ò½Ð»º¤ò¾Ð´é¤ÇÊó¹ð¤·¤¿ÃæÀîæÆ»Ò¡Ö¡Ú½Ð»ºÊó¹ð¡ÛÁÐ»Ò¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡ÖÁÐ»Ò¤ò¤³¤ÎÀ¤¤ËÇúÃÂ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤È´î¤Ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÊó¹ð¡£¡Ö¾Ð´é¤ÇÊó¹ð¤Ç¤­¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£Äë²¦ÀÚ³«¤Ç½Ð»º¤·¤¿ÃæÀî¤Ï¡¢¡ÖÀèÀ¸¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¡È1¿Í