¡Ú¥Æ¥Ø¥é¥ó¶¦Æ±¡Û¥¤¥é¥ó¤Î¥¢¥é¥°¥Á³°Áê¤Ï5Æü¡¢¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡ÊIAEA¡Ë¤È9·î¤Ë·ë¤ó¤À³Ëºº»¡ºÆ³«¤Î´ðËÜ¹ç°Õ¤Ï¡Ö¤â¤Ï¤ä¸úÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÂÐ¥¤¥é¥ó¹ñÏ¢À©ºÛ¤ÎºÆÈ¯Æ°¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥¤¥é¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£