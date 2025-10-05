¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥×B1Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤Ï5Æü¡¢¥¢¥¦¥§ー¤ÇB3»þÂå¤«¤é¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥£ー¥êÀéÍÕ¤È¤Î³«ËëÀáGAME2¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ ¸åÈ¾¤Ë¥êー¥É¤ò¹­¤²¤¿¥ô¥§¥ë¥«¤Ï102-68¤Ç¾¡Íø¡£º£¥·ー¥º¥ó½éÇòÀ±¤ò¾þ¤ê¡¢³«ËëÀá¤ò1¾¡1ÇÔ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥Ûー¥à³«ËëÀï¤È¤Ê¤ë¼¡Àá¤Ï10Æü¤È11Æü¡¢º´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º¤È¤ÎÀ¾¶å½£¥Àー¥Óー¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£