½÷Í¥¤ÎËÙÅÄ¿¿Í³¡Ê27ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î4Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖGoogle Pixel presents ANOTHER SKY¡×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÆ°²è¤Ë½Ð±é¡£ÁÄÉã¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÅ¹¤òË¬¤ì¡¢¡Ö¡ÊÁÄÉã¤Ï¡ËÀäÂÐ¤ËNO¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÅìµþ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖGoogle Pixel presents ANOTHER SKY¡×¤Î¿·MC¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÙÅÄ¿¿Í³¤¬¡¢¸Î¶¿¤Î¼¢²ì¸©¤òÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÃæ¹ñÎÁÍýÅ¹¤òË¬Ìä¡£ËÙÅÄ¤Ë¤è¤ë¤È