3¿Í¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿»³·Á¸©Äá²¬»ÔÄ¹Áªµó¤Ï¡¢5ÆüÅê³«É¼Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸á¸å4»þ»þÅÀ¤Î¿äÄêÅêÉ¼Î¨¤Ï32.6¥Ñー¥»¥ó¥È¤ÇÁ°²ó2021Ç¯¤Î»ÔÄ¹Áª¤ò2¥Ý¥¤¥ó¥È¤¢¤Þ¤ê²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦Äá²¬»ÔÄ¹Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¿·¿Í¤Ç²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤Î´îÂ¿¹±²ð¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¸½¿¦¤Ç3´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹³§Àî¼£¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¡¢¿·¿Í¤Ç¸µ¸©µÄ²ñµÄ°÷¤Îº´Æ£Áï¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤Î3¿Í¤Ç¤¹¡£Äá²¬»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸á¸å4»þ¸½ºß¤Î¿äÄêÅêÉ¼Î¨¤Ï32.6