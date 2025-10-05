£³Æü¡¢ÆØßêÂç·à±¡¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿ÉñÍÙ·à¡ÖÂçÌ´ÆØßê¡×¤Î°ì¾ìÌÌ¡£¡ÊÆØßê¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿Ä¥¶ÇÎ¼¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÆØßê10·î5Æü¡ÛÃæ¹ñ´Å½Í¾Ê¤ÎÍö½£²ÎÉñ·à±¡¤Ë¤è¤ëÁÏºîÉñÍÙ·à¡ÖÂçÌ´ÆØßê¡×¤¬3Æü¡¢Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ëÆØßê»Ô¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ºîÉÊ¤Ï·Ý½Ñ¤ÎÊõ¸Ë¡¢ÆØßê¤ÎÀéÇ¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÏÂ¤¤ÎÎò»Ë¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÀÄÇ¯³¨»Õ¤ÎÇü¹â¤ÈÂç¾­·³¤ÎÌ¼¡¢·î²ç¤ÎÎø¤òÉÁ¤¯´¶Æ°Åª¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£²ÚÎï¤ÊÆØßêÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤Ë¹­¤á¤ë½ÅÍ×¤ÊÁë¸ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££³Æü¡¢ÆØßêÂç·à±¡¤Ç