¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ëÀÐÇË¼óÁê¡á4Æü¡¢¼óÁê¸øÅ¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬Àï¸å80Ç¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Àè¤ÎÂçÀï¤Ë´Ø¤¹¤ë¸«²òÉ½ÌÀ¤Ç¡¢1940Ç¯¤ÎÄë¹ñµÄ²ñ¤ÇÆüÃæÀïÁè¤òÈãÈ½¤·¤¿ºØÆ£Î´É×¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¡ÖÈ¿·³±éÀâ¡×¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¼óÁê¤Ï¸«²ò¤ò10Æü¤ËÈ¯É½¤·¡¢µ­¼Ô²ñ¸«¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¡£³«Àï¤òÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯Êý¿Ë¤À¡£À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬5Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°Â