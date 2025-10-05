ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¤Ï5Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤ÇÂè4½µ¤Î2²óÀï2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÁáÂç¤ÏË¡Âç¤Ë¡¢·ÄÂç¤ÏÅìÂç¤Ë¾¡¤Á¡¢¤È¤â¤Ë1¾¡1ÇÔ¤Ç3²óÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£ÁáÂç¤Ï10¡½10¤ÎÈ¬²ó¤ËÀÐ¶¿²¬¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç5ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¡¢15¡½10¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£·ÄÂç¤Ï³°´Ý¤¬7²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢4¡½1¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£