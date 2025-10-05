¥¿¥Ì¥­¤¬µïºÂ¤ê¡¢ÅÅ¼Ö¤¬Ìó25Ê¬´Ö±¿Å¾¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¾ÉðÃÓÂÞÀþ¤Ç¤Ï¡¢5Æü¸áÁ°8»þ¤´¤í¤«¤é¡¢¥¿¥Ì¥­¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆ°Êª¤¬¡¢ÎýÇÏ¹âÌîÂæ¤ÈÀÐ¿À°æ¸ø±à±Ø¤Î´Ö¤ÎÅÅÎÏÀßÈ÷¤ËµïºÂ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤áÀ¾ÉðÅ´Æ»¤Ç¤Ï¡¢·×²èÅª¤ËÅÅµ¤¤ò»ß¤á¤Æ¥¿¥Ì¥­¤òÄÉ¤¤Ê§¤¤¡¢¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÃÓÂÞÀþ¤ÏÌó25Ê¬´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£