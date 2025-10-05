J¥ê¡¼¥°¤Ï5Æü¡¢Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÎFWÈõ¸ý´²µ¬¤¬Æ±Æü¤Î¾¾ËÜ»³²íFCÀï(¡û1-0)¤ÇJ3ÄÌ»»300»î¹ç½Ð¾ì¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Æ±µ­Ï¿Ã£À®¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£33ºÐ¤ÎÈõ¸ý¤ÏÂìÀîÆó¹â»þÂå¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿2010Ç¯ÅÙ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ç8ÆÀÅÀ¤òµ­Ï¿¤·¡¢ÆÀÅÀ²¦¤ÇÆ±¹»¤Î½éÍ¥¾¡¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ç¹âÂ´¥×¥íÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬½Ð¾ìµ¡²ñ¤ÏÆÀ¤é¤ì¤º¡¢FC´ôÉì¤ä¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡¢SCÁêÌÏ¸¶¤Ç¤Î´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤ò·Ð¤Æ16Ç¯¤«¤éÊ¡