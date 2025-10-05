¡ÚJ3Âè30Àá¡Û(½ÕÌîÎ¦)¹âÃÎ 0-1(Á°È¾0-1)¾ÂÄÅ<ÆÀÅÀ¼Ô>[¾Â]¥¨¥ó¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹(21Ê¬)<·Ù¹ð>[¾Â]ÇòÎØÃÏ·ÉÂç(53Ê¬)¡¢¥¨¥ó¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹(62Ê¬)¡¢¾ÂÅÄ¹ÒÀ¬(66Ê¬)¡¢µÜ㟢³¤ÅÍ(80Ê¬)¡¢»°¸¶½¨¿¿(83Ê¬)¼ç¿³:¿¢¾¾·òÂÀÏ¯