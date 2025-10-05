¤¢¤¿¤é¤è¤Î¤Ò¤È¤ß¡ÊVo, G¡Ë¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¤Õ¤¿¤ê¡×¤¬¡¢ËÜÆü10·î5Æü16»þ30Ê¬¤«¤é¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ë¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£º£ºî¡Ö¤Õ¤¿¤ê¡×¤Ï·àÃæ¤Î¥ª¥°¥ê¥­¥ã¥Ã¥×(CV:¹âÌøÃÎÍÕ)¤È¥¿¥í¥â¥¯¥í¥¹(CV:Âç¶õÄ¾Èþ)¤¬²Î¤¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¸ß¤¤¤Ë¹â¤ß¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¯»ÑÀª¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÎÏ¶¯¤¯Á¡ºÙ¤Ê¥³¡¼¥é¥¹¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¾þ¤ë¤ËÁê±þ