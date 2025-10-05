¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê!!¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¼«²ÈÀ½ ºù³¤Ï·¤ÎÂæÏÑÉ÷Æ¦Æý´¡¡×Ãæ¹ñ¡¦Ê¡·ú¾Ê¤ÎÎÁÍý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤­¤¿ÂæÏÑÎÁÍý¡£¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤ä¿ÉÌ£¤Î¶¯¤¤ÎÁÍý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎÎÁÍý¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÉý¹­¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡£¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤Î¸½ÃÏ»ë»¡¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿À½Â¤ËÜÉôÉôÄ¹¤ÎÂç¶¶¾°»Ë¤µ¤ó¡£ ¤½¤·¤Æ¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎÂæÏÑÎÁÍý¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¸½ÃÏ¤ÇÄ«¿©¥á¥Ë¥å¡¼