Ì¯µÁÎ¶°úÂà¿¶Ê¬½±Ì¾ÈäÏªÂçÁêËÐ¤¬£µÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ì¯µÁÎ¶¤Ë¥Ï¥µ¥ß¤òÆþ¤ì¤¿Íî¸ì²È¤Î»°Í·Äâ¹¥³Ú¤Ï¡Ö·Î¸Å¤â¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ú¤¯¤È¤¤¤¦¾®ºÙ¹©¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¸Ø¤ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¶­Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ë¡¦Î¾¹ñ¡Ë¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤êÆ±Éô²°¤òÌó£±£µÇ¯Á°¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥±¥¬¤ò¹îÉþ¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤­¤Ï´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£