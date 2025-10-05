»à³Ñ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤É¤³¤À¡Ö¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¼Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÉ¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¼Ö¤ò»¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¡×¤ä¤½¤Î²Õ½ê¡¢¤Þ¤¿½¤Íý¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤òÊç½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¤ß¤ó¤Ê¥Ê¥¼»¤¤Ã¤¿¡©¡Û¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Ê²èÁü¡Ë²óÅú¼ÔÁ´°÷¤¬¡Ö¼Ö¤ò»¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö1¡Á5²ó¤Û¤É¤¢¤ë¡×¤¬85.7¡ó¤ÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»¤¤Ã¤¿²Õ½ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¥Ç¥£º¸Á°¡×¤¬25.4