俳優ダニエル・デイ＝ルイス（68）は、引退宣言をして恥をかいたと思っているそうだ。2017年に映画界からの引退を宣言しながらも、息子ローナンの監督作「アネモネ」で復帰を果たしているダニエル、ニューヨーク映画祭に出席した際、当時の宣言についての後悔を語った。 【写真】恥ずかしながら…息子のローナン監督と2ショット ダニエルは「仕事を辞めるなんて発表して、恥をかいたし、戻ってきた